Conti Pubblici: Panetta (Bankitalia), dare certezza su calo debito

- “La debolezza dell’economia europea si estende al nostro paese. Per intraprendere un sentiero di crescita sostenuta dobbiamo agire lungo due direzioni. Va data certezza agli investitori su una traiettoria discendente del debito pubblico; la riduzione dei premi per il rischio che ne potrebbe derivare renderebbe meno arduo il percorso. Vanno stimolati gli investimenti in grado di accrescere l’innovazione e la produttività”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento al 30mo Congresso degli operatori dei mercati finanziari Assiom Forex. (Rin)