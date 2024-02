Foibe: letta preghiera per gli infoibati a Basovizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla profondità di questa terra e di questo nostro dolore, noi gridiamo a te". Così comincia la preghiera per gli infoibati, composta da monsignor Antonio Santina, letta oggi in occasione della cerimonia solenne del Giorno del Ricordo alla foiba di Basovizza, a Trieste. "Oggi tutti i morti attendono una preghiera, un gesto di pietà, un ricordo di affetto e noi siamo venuti qui per innalzare le nostre preghiere e porre i nostri fiori, ma anche per apprendere sacrificio che sale da queste vittime delle foibe. Questo calvario - prosegue la preghiera - costituisce una grande cattedra che indica nella giustizia e nell'amore le vie della pace. In 30 anni due guerre sono passate attraverso queste colline cariche, hanno seminato la morte tra queste rocce e questi cespugli. Concedi, Signore, una pace che sia riposo tranquillo per i morti della foibe e per tutti i morti". (Frt)