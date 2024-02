Italia-Argentina: due mostre a Roma per celebrare legami culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito della visita a Roma della ministra degli Esteri dell’Argentina, Diana Mondino, al seguito del presidente Javier Milei, l’ambasciata argentina in Italia ha organizzato due mostre, una di pittura e l’altra di fotografia, volte a celebrare i legami storici che uniscono i due Paesi. Entrambe saranno inaugurate il 13 febbraio alle ore 18:30 nella Casa Argentina, sede della sezione culturale dell’ambasciata. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri argentino. L’esposizione “Roma e Buenos Aires, dimensioni congiunte”, dell’artista italiano Davide Querin, presenta una serie di dipinti ad olio, tutti di misura 75x75 centimetri, disposti in quattro file da quattro quadri ciascuna, che compongono un’unica opera di tre metri per tre. In contemporanea, con la collaborazione delle edizioni Lariviere, la rassegna “Italia-Argentina, l’arte di costruire”, curata dall’architetto e fotografo Fabio Grementieri, raccoglie immagini di edifici costruiti da architetti italiani in Argentina, principalmente tra il XIX e il XX secolo. Tra le opere fotografate ci sono edifici pubblici e istituzionali emblematici come la Casa Rosada, il Palazzo del Congresso, il Teatro Colon, la Confiteria del Molino e il Pasaje Barolo.(Abu)