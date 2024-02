Foibe: Comitato martiri, commissione parlamentare per fare luce su menzogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno per il ricordo delle vittime delle foibe deve proseguire nel recupero della verità, anche attivando una commissione parlamentare che faccia luce su questa menzogna. Lo ha detto Paolo Sardos Albertini, presidente del Comitato per i martiri delle foibe e della Lega nazionale, partecipando alla cerimonia solenne in occasione del Giorno del Ricordo alla foiba di Basovizza, a Trieste. Sardos Albertini ha ricordato le parole pronunciate dal presidente della Repubblica Cossiga all'indomani della sua visita alla foiba nel 1991, quando disse "altro che liberazione" riferendosi alla presenza dei comunisti di Tito sul confine orientale. Approfondire la questione e fare luce sul tema per Sardos Albertino è un "impegno verso i martiri delle foibe, i loro familiari e noi tutti cittadini della madre patria Italia" . (Frt)