G7: Urso, alla ministeriale di Verona focus su sistema imprenditoriale internazionale

24 luglio 2021

- Il focus del G7 di Verona del 14 marzo sarà sul sistema imprenditoriale internazionale. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Verona, a proposito della ministeriale del G7 Industria e Spazio in programma il 14 marzo. La presidenza italiana del G7 “si esplicita in una serie di ministeriali la cui prima è quella che si svolgerà qui a Verona il 14 di marzo su industria e spazio, una ministeriale che abbiamo voluto ripristinare, perché nel G7 non si svolgeva da sette anni”, ha detto Urso. La scelta è stata fatta “con il pieno consenso degli altri sei grandi del G7”, ha aggiunto. “Abbiamo invitato anche alcuni ministri, che riteniamo importanti, di Paesi che possono svolgere un ruolo, invitati in una delle sessioni del G7”, ha spiegato Urso, “così come alcune organizzazioni internazionali”. Il G7 di Verona sarà preceduto dal “B7, il vertice delle Confindustrie dei Paesi del G7. Il 13 marzo parteciperanno i più grandi stakeholder, i più significativi amministratori delegati del G7 e le loro Confindustrie. Per noi ci sarà Emma Marcegaglia”, ha continuato Urso. “Il focus sarà sul sistema imprenditoriale internazionale. Il meeting nel B7 si svilupperà anche alla presenza dei ministri. Ci sarà anche una sessione esplicita il giorno dopo”, ha spiegato il ministro. “Per tre giorni l'attenzione e i riflettori saranno sull’economia produttiva del Veneto e del Paese. Alla fine ci sarà un documento conclusivo dei due G7 firmato dai diversi ministri”, ha proseguito. (Res)