Inflazione: Panetta (Bankitalia), timori passati si stanno rivelando infondati

- Quanto ai rischi per l’inflazione, “voglio innanzi tutto sottolineare che i principali timori sollevati in passato si stanno rivelando infondati. Del possibile disancoraggio verso l’alto delle aspettative di inflazione ho già detto: non si è materializzato, e semmai stanno emergendo rischi al ribasso”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento al 30mo Congresso degli operatori dei mercati finanziari Assiom Forex. “Si è rivelata immotivata anche la preoccupazione circa un’ipotetica persistenza dell’inflazione di fondo: quest’ultima nei mesi recenti è diminuita facendo seguito al calo dell’inflazione complessiva, in linea con l’evidenza empirica al riguardo”, ha aggiunto. “Anche il timore che l’inflazione potesse smettere di scendere dopo il rapido calo iniziale – il problema ‘dell’ultimo miglio’ – appare oramai ingiustificato: l’inflazione sta diminuendo a una velocità pari o superiore a quella a cui era aumentata”, ha spiegato. (Rin)