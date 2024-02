Milano: a Cesano Boscone sorpresi a smontare un'auto rubata, Carabinieri arrestano quattro persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte a Cesano Boscone i Carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Corsico, con il supporto di quelli delle Stazioni di Cesano Boscone e Trezzano Sul Naviglio, hanno arrestato quattro soggetti, tutti italiani, di 22, 23, 38 e 43 anni (dei quali il 38enne già gravato da un precedente specifico). I Carabinieri, che già dai giorni scorsi in tutto il territorio del Comando Provinciale hanno intensificato i controlli a seguito di una recrudescenza di furti e vandalizzazioni di auto per il mercato dei pezzi di ricambio, hanno udito forti rumori provenienti dall'interno di un box di via Brunelleschi, trovando i quattro uomini intenti a smontare un'auto risultata provento di furto commesso lo scorso 1 febbraio. Sul posto sono state rinvenute altre 5 autovetture rubate tra il 23 gennaio e il 9 febbraio nell'hinterland milanese (Milano, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone e Corbetta). I fermati, che sono stati trovati in possesso di arnesi ed attrezzature specifiche per lo smontaggio di auto, sono stati poi condotti presso la casa circondariale di Milano San Vittore. (Com)