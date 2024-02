Olimpiadi 2024: Malagò, Per Parigi proiezione di medaglie superiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’appuntamento con le olimpiadi di Parigi "ci presentiamo col record di Tokyo che non era così scontato e soprattutto non era così pronosticato. Oggi abbiamo una proiezione addirittura superiore e questo da un lato è bello, dall’altro ci preoccupa". Lo ha detto il Presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenendo nella trasmissione “In campo con Pardo” su Radio 24, facendo il punto della situazione dello sport italiano in vista delle prossime Olimpiadi di Parigi. "Devo dire, con grande franchezza, che bisogna qualificare il più possibile le persone che hanno fatto risultati quest’anno e che, però, ancora non hanno avuto il pass per andare", ha proseguito spiegando che "in particolare, seguiamo con grande attenzione la partita delle squadre come Settebello e Setterosa (le squadre di pallanuoto maschile e femminile ndr.), poi ci saranno pallacanestro e pallavolo". (segue) (Rem)