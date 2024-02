Olimpiadi 2024: Malagò, Per Parigi proiezione di medaglie superiore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malagò ha precisato che "non perché sono medaglie non preventivate, ma perché in queste competizioni oggi qualificarsi è più difficile che andare a medaglia. A Tokyo abbiamo preso medaglie nel karate, nel taekwondo, sulla pista del ciclismo, nei pesi…insomma, specialità non proprio tradizionali del nostro palmares sportivo, ma in questi tre anni, abbiamo vinto una serie di coppe del mondo e competizioni continentali in discipline mai vinte prima". Tanto che nel 2022-23 nel medagliere di Olimpiadi, Mondiali ed Europei siamo la prima nazione d’Europa e questo dice tutto", ha concluso. (Rem)