Foibe: Savino, ricordo si trasformi in impegno attivo per costruire comunità più giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La memoria non è solo un tributo alle vittime, ma un monito perenne alla nostra coscienza collettiva. Non possiamo e non dobbiamo dimenticare le atroci sofferenze e le ingiustizie subite da migliaia di nostri concittadini. È nostro dovere morale mantenere viva questa memoria per educare le future generazioni ai valori di pace, tolleranza e rispetto dei diritti umani". Lo ha detto, in occasione del Giorno del Ricordo, il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino, che ha espresso la propria "vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime delle foibe e a tutti coloro che hanno sofferto le tragiche conseguenze dell'esodo degli italiani d'Istria, di Fiume e di Dalmazia nel secondo dopoguerra". (segue) (Rin)