Foibe: Savino, ricordo si trasformi in impegno attivo per costruire comunità più giusta (2)

- "Il ricordo delle vittime e delle sofferenze passate - ha aggiunto - deve trasformarsi in un impegno attivo per la costruzione di una comunità più giusta e inclusiva. In questo senso, il Giorno del Ricordo si configura non solo come una commemorazione, ma come un appello alla responsabilità collettiva verso la pace e il dialogo". Il sottosegretario Savino ha evidenziato l'importanza dell'integrazione europea come strumento per superare le divisioni del passato: "L'Europa ci offre l'opportunità unica di trasformare le diversità in ponti di amicizia e progresso. Questo è il vero antidoto contro il risorgere di antiche divisioni e conflitti". "Lavoriamo - ha concluso Savino - affinché le tragedie del passato non si ripetano. È nostro dovere, verso le generazioni future, costruire un presente e un futuro migliori, fondati sul dialogo, sul rispetto e sulla comprensione reciproca". (Rin)