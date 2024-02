Nato: Stoltenberg, lo scontro con la Russia potrebbe durare decenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato deve prepararsi all’eventualità che lo scontro con la Russia duri decenni. E’ l’avvertimento fatto dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un’intervista al quotidiano “Welt am Sonntag”. “La Nato non si sta preparando a una guerra con la Russia”, ha detto Stoltenberg. E tuttavia, “dobbiamo prepararci a uno scontro che potrebbe durare decenni”. “Se Putin vince in Ucraina, non c’è garanzia che l’aggressione russa non possa estendersi ad altri Paesi”, ha messo in guardia il segretario generale dell’Alleanza Atlantica. La miglior difesa al momento resta il sostegno all’Ucraina e l’investimento nelle capacità militari della Nato, perché “la deterrenza funziona solo se è credibile”. “Dobbiamo ripristinare e ampliare la nostra base industriale più rapidamente, al fine di aumentare le forniture (militari) a Kiev e rifornire i nostri magazzini”, ha aggiunto Stoltenberg. Tutto ciò significa “passare da tempi di produzione lenti in tempo di pace a una produzione veloce, come quella necessaria in un conflitto”, ha spiegato. Il segretario generale ha concluso con un monito: “La Russia sta reindirizzando la sua economia verso la guerra, dobbiamo fare di più per la nostra sicurezza”. (Geb)