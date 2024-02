Ue: Confagricoltura, su fitofarmaci accolte proposte agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di regolamento sulla riduzione dell'uso di fitofarmaci va in archivio. Su questo si incentra la nota settimanale di Confagricoltura ricordando le parole della presidente della Commissione Ursula von der Leyen – "I nostri agricoltori meritano di essere ascoltati" - nell'intervento svolto al Parlamento europeo per annunciare la decisione di proporre al Collegio il ritiro di un progetto legislativo "diventato simbolo di polarizzazione". Va ricordato che la proposta sul taglio dei fitofarmaci – il 50 per cento in media entro il 2030 – è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio nel giugno 2022. Da allora Confagricoltura - ricorda la nota - ha avviato una costante iniziativa sulle due Istituzioni per evidenziare le conseguenze che il provvedimento, se approvato, avrebbe avuto. In sintesi, una riduzione del potenziale produttivo dell'agricoltura italiana ed europea con il conseguente aumento delle importazioni da paesi terzi dove non è affatto scontato che le regole di produzione siano omogenee con quelle dell'Unione. Gli agricoltori, inoltre, avrebbero avuto minori strumenti di difesa contro le fitopatie rese più aggressive dal cambiamento climatico. (segue) (Rin)