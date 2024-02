Ue: Confagricoltura, su fitofarmaci accolte proposte agricoltori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo con il Parlamento europeo è risultato proficuo. Lo scorso novembre, l'Assemblea di Strasburgo ha respinto formalmente la proposta della Commissione. Anche il Consiglio è stato chiamato in causa. Condividendo le preoccupazioni espresse da Confagricoltura, a dicembre del 2022 i ministri dell'Agricoltura hanno chiesto alla Commissione una valutazione aggiuntiva sull'impatto della proposta di regolamento in questione, per tener conto delle conseguenze economiche dell'aggressione russa all'Ucraina sotto l'aspetto della sicurezza alimentare e della competitività del settore agricolo della Ue. La valutazione aggiuntiva è stata licenziata a luglio dello scorso anno, ma non è servita a superare le riserve di un ampio numero di Stati membri, con l'Italia in prima fila. Da allora, il negoziato è rimasto bloccato. (segue) (Rin)