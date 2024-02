Ue: Confagricoltura, su fitofarmaci accolte proposte agricoltori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insomma, la decisione della von der Leyen non giunge improvvisa, ma è la presa d'atto di una situazione diventata ingestibile per la Commissione. Un altro passaggio del discorso pronunciato dalla presidente della Commissione all'Europarlamento merita una particolare attenzione. "Gli agricoltori – ha detto – hanno bisogno di un vero e proprio incentivo che vada oltre la semplice perdita della resa. I sussidi pubblici possono fornire tali incentivi". Sembra aprirsi una strada nuova. Niente più divieti, ma supporti economici agli investimenti delle imprese per una maggiore sostenibilità ambientale. E' la scelta fatta negli Stati Uniti dove sono stati stanziati 20 miliardi di dollari per la transizione energetica ed ecologica del settore agricolo. Gli incentivi fanno salire gli investimenti. E gli investimenti supportano la crescita economica. Forse, non è un caso se l'economia USA continua a crescere, mentre quella europea ristagna. (Rin)