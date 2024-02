Gaza: forze Israele, proseguono combattimenti a Khan Yunis, uccisi membri di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I combattimenti tra i militari delle Forze di difesa d'Israele (Idf) e i miliziani del movimento islamista palestinese Hamas continuano a Khan Yunis, nel sud di Gaza, così come nel centro e nel nord della Striscia. Lo hanno riferito le stesse Idf su X (ex Twitter), aggiungendo che l'aviazione israeliana ha effettuato attacchi contro vari obiettivi di Hamas nella Striscia. Nella parte occidentale di Khan Yunis, la Brigata Commando avrebbe fatto irruzione in diversi siti attribuiti ad Hamas, sequestrando armi ed equipaggiamento militare. Mentre, nella stessa area, la Brigata paracadutisti e i riservisti della 646ma Brigata paracadutisti hanno ucciso diversi uomini armati di Hamas e sequestrato armi, hanno aggiunto le Idf. Nel centro di Gaza, invece, la Brigata Nahal avrebbe ucciso e catturato un numero non precisato di membri del gruppo islamista. (segue) (Res)