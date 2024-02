Foibe: Valentini, ricordare vittime per promuovere la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione del Giorno del Ricordo, è nostro dovere soffermarci a riflettere sul tragico periodo delle foibe e sull'esodo istriano-giuliano-dalmata, simboli di un'epoca segnata da odio ideologico e pulizia etnica". Lo afferma Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy. "Ricordiamo - aggiunge - il dolore delle vittime, tra cui carabinieri, insegnanti, religiosi e civili, inghiottiti da un abisso di violenza non solo per onorare chi ha sofferto ma anche per contribuire a promuovere la pace e la convivenza in Europa. La commemorazione di tali eventi rappresenta un dovere morale e civile, rappresenta un impegno verso un futuro di unità e collaborazione. Dobbiamo ricordare il passato per costruire un domani migliore e scongiurare il ripetersi delle tragedie della storia, ovunque nel mondo", conclude. (Rin)