San Siro: Sala, da Milan passo avanti, ma partita ampiamente aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche se il Milan ha compiuto un passo avanti per realizzare al suo stadio a San Donato Milanese, “io non perdo la fiducia nella possibilità di salvare San Siro”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della commemorazione della giornata del ricordo davanti al monumento dedicato agli esuli e agli infoibati di Istria, Fiume e Dalmazia in piazza della Repubblica a Milano. “Credo - ha proseguito Sala - che sia una partita ancora ampiamente aperta, in questi anni ne abbiamo viste di ogni. Capisco che è un passo avanti, ma ripeto, continuo a essere fiducioso e a conservare il dialogo con le società”. Sala ha poi sottolineato che Se non vedessi anche da parte loro possibilità per San Siro cercherei altre soluzioni, ma secondo me ce l’hanno ancora. I contatti sono continui”. Rispondendo a chi gli ha chiesto se non abbia la sensazione che Milan sia fuori dai giochi, il sindaco ha concluso replicando che “il Milan è più avanti certamente, ma questo lo abbiamo già detto. Però credo che la partita sia ancora aperta”.(Rem)