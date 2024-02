Karabakh: difensore civico azerbaigiano, l’Armenia ha commesso genocidio contro di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Armenia ha commesso genocidio contro l’Azerbaigian, il crimine più atroce contro l’umanità. Lo ha detto la commissaria per i diritti umani dell’Azerbaigian, Sabina Aliyeva, reagendo alla scoperta di fosse comuni nel territorio del Karabakh. “Come risultato dell'occupazione prolungata, del genocidio, della deportazione e della politica del terrore dell'Armenia contro l’Azerbaigian, migliaia di nostri compatrioti sono stati uccisi in un quadro di odio etnico e religioso, fatti prigionieri o sono scomparsi. Dopo la liberazione delle nostre terre dall'occupazione, sono state scoperte fosse comuni nel villaggio di Saryjaly (distretto di Aghdam), nel villaggio di Dashalti (distretto di Shusha), nel villaggio di Edilli (distretto di Khojavend), nel villaggio di Farrukh (distretto di Khojaly), nel villaggio di Yukhari Seyidahmadli (distretto di Fuzuli), così come in Kalbajar e in altre zone abitate”, si legge in un comunicato di Aliyeva. “La scoperta di un'altra fossa comune nel territorio dell’insediamento di Askeran (distretto di Khojaly), contenente probabilmente i resti dei residenti uccisi durante il genocidio di Khojaly, conferma ancora una volta che l’Armenia ha commesso un genocidio contro l’Azerbaigian, il crimine più atroce contro l’umanità. Malgrado i molteplici appelli alle organizzazioni internazionali in merito alla crimini genocidi commessi dall'Armenia, la valutazione giuridica di questi genocidi a livello internazionale non è stata ancora fatta e le persone responsabili per numerosi crimini restano impunite”, ha proseguito la commissaria. “Le organizzazioni internazionali dovrebbero fermare l’indifferenza e i due pesi e le due misure nei confronti dell'Azerbaigian, valutare legalmente i crimini risultanti in gravi e diffuse violazioni dei diritti umani e delle libertà. Inoltre, i responsabili di questi crimini dovrebbero essere riconosciuti responsabili”, si conclude il comunicato della commissaria azerbaigiana. (Rum)