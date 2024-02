Foibe: Sangiuliano, creare presidi di cultura per quando testimoni non ci saranno più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna creare presidi di cultura che, quando purtroppo i testimoni non ci saranno più, possano raccontare questa storia. Lo ha detto questa mattina il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, arrivando alla foiba di Basovizza per partecipare alla cerimonia solenne nel Giorno del ricordo. "È una giornata molto significativa. Nei giorni scorsi il governo ha approvato un disegno di legge che ha come primo firmatario il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che tende a creare a Roma un grande Museo del ricordo che sia un luogo della memoria, un percorso storico museale per raccontare soprattutto alle giovani generazioni che cosa accadde tra il 1943 e 1946-47 sul confine orientale. È un percorso che va avanti, che tende a colmare quel grande buco della memoria che c’è stato nei decenni passati”, ha detto il ministro. (segue) (Frt)