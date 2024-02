Foibe: Sangiuliano, creare presidi di cultura per quando testimoni non ci saranno più (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io sono nato nel '62 - ha aggiunto - e di queste vicende non si parlava affatto poi pian piano iniziò il presidente Cossiga, quando disse ‘sono stato alla foiba di Basovizza, avrei voluto parlare prima ma me lo hanno impedito’. Queste sono le testuali parole di Cossiga, poi il presidente Ciampi”, poi “Napolitano che pur essendo comunista ebbe il coraggio di parlare di violenza comunista e pulizia etnica e le parole, che oserei definire definitive e fondamentali, del presidente Mattarella. E’ stato un lungo percorso storico, adesso bisogna creare quei presidi di cultura che, quando purtroppo i testimoni non ci saranno più, perché è un fatto naturale e biologico, possano raccontare questa storia”, ha concluso il ministro. (Frt)