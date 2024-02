Milano: Sala non possiamo essere accusati di aver favorito speculazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La mia amministrazione non può essere accusata di avere favorito speculazioni, non può essere accusata di avere favorito un eccessivo consumo di suolo, perché sta nei fatti e soprattutto sono otto anni che io sono sindaco e non c’è stato nessuno dei miei che sia stato beccato con le mani nella marmellata”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della commemorazione della giornata del ricordo davanti al monumento dedicato agli esuli e agli infoibati di Istria, Fiume e Dalmazia in piazza della Repubblica a Milano. “Stiamo parlando - ha proseguito - di come si interpreta il bene della città, non di interesse privato in atti pubblici, che sarebbe veramente grave”. Il sindaco ha poi sottolineato che “non posso che rispettare l’opinione della procura però non vedo un rimedio che possa nascere dalla nostra volontà. La nostra volontà è di proseguire in questo modo, se la procura attraverso degli atti, segnala che non siamo nella legittimità allora a quel punto ci adegueremo. Io, a oggi, oggi non vedo soluzioni ma sono preoccupato per il clima di incertezza tra gli operatori”. (Rem)