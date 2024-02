Siria: Ong, tre morti in attacco Israele a Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono morte almeno tre persone questa mattina in un presunto attacco delle forze di Israele nella periferia di Damasco, la capitale della Siria. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di contatti sul territorio, aggiungendo che molte altre persone sono rimaste ferite nell'attacco contro un quartiere che ospita "ville di militari e funzionari di alto rango". Secondo il Sohr, il bilancio delle vittime - di cui al momento non si conosce l'identità - potrebbe salire. (segue) (Res)