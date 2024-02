Siria: Ong, tre morti in attacco Israele a Damasco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il Sohr aveva riferito di presunti attacchi israeliani contro un "complesso residenziale" a ovest di Damasco. "Intorno alle 01:05 di questa mattina (orario di Damasco, 23:05 ora italiana), il nemico israeliano ha lanciato un attacco aereo (...) che ha preso di mira una serie di aree nelle vicinanze di Damasco. I nostri sistemi di difesa aerea hanno intercettato alcuni missili, mentre altri hanno causato danni materiali", aveva dichiarato una fonte militare all'agenzia di stampa filo-governativa siriana "Sana". Ieri, inoltre, il Sohr aveva affermato che l'area intorno all'aeroporto militare di Mazzè, a ovest di Damasco, era stata bombardata, aggiungendo che si tratta di una zona in cui sono presenti il movimento sciita libanese Hezbollah e altri gruppi filo-iraniani. Negli ultimi mesi, le forze israeliane hanno intensificato i raid contro obiettivi appartenenti ai gruppi legati all’Iran in Siria. (Res)