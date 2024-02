Foibe: Meloni a Basovizza per cerimonia Giorno del Ricordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha sempre saputo svolgere la sua informazione nell'interesse dei cittadini e delle istituzioni" Luca Ciriani

Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Senato

21 luglio 2021

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata al Monumento nazionale Foiba di Basovizza, a Trieste, per partecipare alla cerimonia solenne del Giorno del Ricordo. Per il governo c'è anche il vicepremier Antonio Tajani, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Presente anche il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.(Rin)