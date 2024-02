Giorno ricordo: Sala, orrori Foibe macchia indelebile della nostra storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli orrori delle Foibe “sono una macchia indelebile della nostra storia. Per questo è fondamentale ricordare e tramandare al fine di scongiurare sia l'odio che il negazionismo, mali che abbiamo il dovere di estirpare. Una necessità ancora più avvertita in questa epoca di emergenze e di guerre”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla commemorazione della Giornata del ricordo davanti al monumento dedicato agli esuli e agli infoibati di Istria, Fiume e Dalmazia in piazza della Repubblica a Milano. (segue) (Rem)