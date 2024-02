Giorno ricordo: Sala, orrori Foibe macchia indelebile della nostra storia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco ha poi sottolineato che “la commemorazione di oggi ha ancora più significato perché nel 2024 ricorre il ventesimo anniversario dell'istituzione del Giorno del Ricordo. Una solennità con cui l'Italia fa i conti con una tragedia a lungo negata”. La “violenza etnica subita dagli italiani residenti in Venezia Giulia, così come in Dalmazia - ha ricordato Sala - è stata una tragica conseguenza delle ideologie nazionalistiche e razziste propagate dai regimi dittatoriali, responsabili del secondo conflitto mondiale e dei drammi che ne seguirono, come ricordò Carlo Azeglio Ciampi nella prima commemorazione del Giorno del Ricordo”. (Rem)