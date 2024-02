Agricoltura: Lollobrigida, intero governo ha votato Irpef, non mi dimetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi in legge di Bilancio abbiamo scelto di dare priorità a interventi che permettessero di sostenere le imprese agricole in difficoltà. I pochi soldi disponibili ci hanno imposto un ordine di priorità, a cominciare dal fondo emergenze di 300 milioni per le aziende colpite da criticità ambientali o fitopatie". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida in un'intervista al "Corriere della sera". Per Salvini è un errore non esentare tutti: "Si può fare di più", ha aggiunto. "L'esenzione per tutti dell'Irpef non è equa perché avvantaggia chi fattura milioni. Giorgetti ha deciso di garantire gli agricoltori più in difficoltà, che secondo lui sono circa il 90 per cento delle imprese - ha spiegato Lollobrigida -. Non credo sia giusto esentare persone con redditi, fatturati e proprietà superiori al 99 per cento degli italiani. Lo stop all'esenzione è stato votato in Cdm su proposta di Giorgetti da tutto il governo e io ero d'accordo. E adesso, con grande fatica, abbiamo trovato ulteriori risorse e scelto di garantire una esenzione più equa, senza privilegi a chi non ne ha bisogno. Le associazioni e i trattoristi non hanno posto l'esenzione Irpef come priorità", ha proseguito il ministro. (segue) (Rin)