Agricoltura: Lollobrigida, intero governo ha votato Irpef, non mi dimetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda se teme la mozione di sfiducia di Renzi, Lollobrigida ha risposto: "Temo molto la sfiducia del popolo, raramente la sfiducia di persone già sfiduciate". E su Danilo Calvani, che guida la rivolta dei trattoti ha dichiarato: "L'unica persona che non intendo incontrare è un signore che non so che mestiere faccia. Non ha alcun senso parlare con quei pochi che su questo movimento hanno tentato di mettere il cappello, sfruttando gli agricoltori senza rappresentarli. Mentre ho visto e vedrò tutti gli altri, in buona fede e cercando di capire i loro problemi", ha concluso il ministro. (Rin)