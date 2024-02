Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco Roberto Gualtieri accompagnato dal Gen. C.A. Salvatore Camporeale, Comandante delle Forze Operative Terrestri dell'Esercito e Comandante militare della Capitale, interviene alla cerimonia per la celebrazione del Giorno del Ricordo dei Martiri delle Foibe istriane e dell'Esodo delle popolazioni giuliano-dalmate.Roma, Altare della Patria, piazza Venezia (ore 10)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor interviene, in occasione del Giorno del Ricordo, alla cerimonia commemorativa in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale.Roma, largo Vittime delle Foibe Istriane - area adiacente al capolinea della metro B - via Laurentina (ore 15:30) (segue) (Rer)