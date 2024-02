Roma: un giardino per Lorenzo Achille Scotto, garibaldino dei Mille

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 175esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Romana, l'amministrazione comunale ha intitolato l'area verde tra le Mura Gianicolensi e piazzale Aurelio a Lorenzo Achille Scotto, uno dei pochi garibaldini romani dei Mille, l'unico a nascere e morire nella Capitale. A scoprire la targa Giardino Lorenzo Achille Scotto sono stati il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'assessore alla Cultura, Miguel Gotor e il presidente del Municipio XII Elio Tomassetti. Alla cerimonia hanno partecipato anche l'ex primo cittadino Francesco Rutelli, Antonello Scotto, discendente del garibaldino, e decine di studenti dei licei romani Seneca e Giulio Cesare. "È un piacere inaugurare un'area verde intitolata al nostro garibaldino romano, in quello che possiamo considerare un work in progress del nostro lavoro: ovvero continuare a curare e animare un luogo unico per la storia e la memoria di Roma e l'Italia come il Gianicolo", ha dichiarato il sindaco Gualtieri. (segue) (Rer)