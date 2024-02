Roma: un giardino per Lorenzo Achille Scotto, garibaldino dei Mille (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lorenzo Achille Scotto era nato a Roma nel 1836, da giovane si unì ai volontari della Seconda guerra di indipendenza e partecipò alla spedizione dei Mille di Garibaldi (l'unico romano). Nella sua vita lavorò come pittore, allestitore di carri allegorici e come restauratore. Inoltre, fu testimone dello svolgimento della Repubblica Romana e fu mazziniano per tutta la vita. Durante la spedizione dei Mille contrasse il tifo che ne debilitò la salute. Nel 1866 allo scoppio della Terza guerra di indipendenza, prese parte tra i volontari garibaldini e venne inquadrato nel primo battaglione dei bersaglieri genovesi, comandato dal maggiore Antonio Mosto. Terminata la campagna militare, Scotto si stabilì a Firenze ma da lì partì per la sfortunata campagna per la liberazione di Roma. Per anni fu lontano da Roma, esule tra Genova, Torino e Firenze. Tornò a Roma solo dopo la breccia di Porta Pia e nel 1878 venne assunto come impiegato al Comune. Morì poco più che cinquantenne nel 1888 a Roma, dove aveva vissuto modestamente con la famiglia. (Rer)