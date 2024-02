Europee: Calenda, mai più con Iv, sì ad accordo con Bonino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Renzi ha appena lanciato con Mastella e Cuffaro 'Il Centro'; ha spiegato che si candiderà ovunque ma poi non andrà in Ue e del resto ha conflitti di interesse che in Ue, a differenza dell`Italia, non vengono tollerati, a partire dall`essere pagato da un regime totalitario e oscurantista sui diritti civili, come l'Arabia Saudita; incassa altri milioni di euro di cui non conosciamo neppure la provenienza; ha fatto votare ai suoi La Russa il primo giorno di legislatura. Per ciò che ci riguarda da Italia Viva staremo lontani il più possibile". Queste le parole del segretario di Azione Carlo Calenda, in un'intervista a "Repubblica". "Se Azione e Iv tornassero insieme nessun elettore capirebbe. Detto ciò non ci sarà uno spostamento a destra dell`asse europeo perché i socialisti i liberali e anche i popolari, non accetterebbero mai di fare un governo con Ecr che ha dentro Zemmour e Orban - prosegue -. Meloni nominerà un commissario, ma resterà ai margini perché, pur avendo in politica estera una posizione saldamente atlantista, nella Ue ha una compromissione con chi l'Europa vuol farla saltare". Il feeling di von der Leyen con la premier per Calenda è "un'operazione discutibile. Ha fatto passare a Meloni una serie di cose - dalla legge di bilancio al Pnrr - per tenersela come carta di riserva, ma stanno facendo entrambe un errore strategico. La nostra premier non capisce che fino a quando si tiene agganciata ai filo-putinisti non giocherà un ruolo decisivo in Ue". (segue) (Rin)