Europee: Calenda, mai più con Iv, sì ad accordo con Bonino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conservatori puntano a superare i liberali di Renew Europe e un seggio in più potrebbe fare la differenza. Una lista di scopo in Italia potrebbe scongiurare il rischio: "Ma chi voterebbe 'una lista di scopo'? Abbiamo proposto a Magi e Bonino un`alleanza fra +Europa e Azione 'Per gli Stati Uniti d`Europa' che Carlo Cottarelli potrebbe guidare. Io non ho alcuna esigenza di candidarmi - spiega ancora -. Sono convinto che riusciremmo a fare un ottimo risultato. Ciò che semmai trovo interessante dell`appello di Bonino è il coordinamento tra tutte le forze europeiste, dal Pd ai socialisti, con l`esclusione dei 5S: una cosa utile perché potremmo lavorare insieme non solo sulla politica europea, ma anche sulle riforme istituzionali ù visto che siamo tutti per il cancellierato ù sul salario minimo, la sanità pubblica e le politiche industriali su cui il governo non sta facendo nulla. Una cabina di regia su questi temi sarebbe buona e giusta". Quanto ai Cinque stelle: "I voti li perdi e non li guadagni se fai un'accozzaglia indefinita perché gli elettori lo capiscono. Da qui alle prossime Politiche non sappiamo che Italia avremo davanti. Intanto credo che al referendum sul premierato il Paese si spaccherà. E già dopo le Europee la coalizione di governo farà fatica a reggere perché Fd'I triplicherà la Lega e Salvini farà di tutto per recuperare consenso. Avremo a che fare con una serie di variabili impossibili da prevedere, adesso. Quel che so, però, è che se i voti per i liberaldemocratici non crescono l`alternativa non vincerà mai", conclude. (Rin)