Thailandia: ministro Esteri in visita negli Stati Uniti da oggi al 12 febbraio

- Il ministro degli Esteri e vicepremier della Thailandia, Parnpree Bahiddha-Nukara, sarà in visita a Washington da oggi al 12 febbraio, su invito del segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken. Lo riferisce un comunicato del suo ministero, sottolineando che si tratta della prima visita negli Usa da quando ha assunto l’incarico. Oltre al colloquio con Blinken sono in programma incontri con la segretaria al Commercio, Gina Raimondo, col consigliere presidenziale per l’Energia e gli investimenti, Amos Hochstein, e con alcuni senatori. (Fim)