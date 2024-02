Foibe: Locatelli, pagina disgraziata della nostra storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla ricorrenza solenne del “Giorno del Ricordo”, istituito solo 20 anni fa, per ricordare la ferocia degli eventi che si scatenarono in Istria, Dalmazia e Venezia Giulia tra il 1943 e il 1945, "di anno in anno si rafforzano la rinnovata verità e il rinnovato rispetto per tante persone, militari, civili, religiosi, donne, bambini, impiegati e insegnanti, e molti altri, che furono infoibati, deportati, umiliati, massacrati e privati della dignità umana. Una giornata non solo scritta sulla carta ma che di anno in anno accresce l’attenzione su questa pagina disgraziata della nostra storia e che evoca fatti ed episodi che devono essere un monito per tutti noi, per l’Italia, per l’Europa e per le nuove generazioni del Mondo intero". Lo scrive sui sociale la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. (Rin)