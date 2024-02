Foibe: Musumeci, la verità abbatte il muro dell'omertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi ricordiamo le migliaia di italiani del confine nord orientale uccisi nel Dopoguerra dai partigiani comunisti di Tito e scaraventati nelle foibe. Donne, vecchi, bambini, colpevoli solo di appartenere all’Italia. Chi riuscì a fuggire trovò riparo soprattutto nelle città del Sud, condannato a restare per tutta la vita profugo in Patria". Lo scrive su Facebook il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. "Per oltre mezzo secolo, l’Italia del centrosinistra e gli storici asserviti hanno vergognosamente negato o taciuto questa tragica pagina della nostra storia. Ed oggi che la verità abbatte il muro dell’omertà, abbiamo tutti il dovere di parlarne ai nostri ragazzi, perché sappiano, perché giudichino. Affinché tutti si lavori per costruire la pace tra i popoli", conclude.(Rin)