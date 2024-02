Foibe: Casellati, orrore che va ricordato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia delle Foibe, che portò ad un esodo forzato istriano e giuliano-dalmata, "è un orrore che va ricordato". Lo scrive su X la ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati. "Tra le migliaia di vittime dei campi di prigionia e le persone legate con il fil di ferro, fatte cadere e lasciate morire nelle gole del Carso, c’erano uomini, donne, anziani e bambini, che avevano come unica colpa quella di essere italiani. Una vera pulizia etnica. Un orrore senza fine, che deve essere ricordato e tramandato. Perché la storia è testimonianza che non può essere nascosta e negata, come è stato per le foibe per troppi anni", conclude. (Rin)