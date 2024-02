Usa-Grecia: Blinken ha incontrato l’omologo Gerapetritis a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha incontrato a Washington il ministro degli Esteri greco Georgios Gerapetritis per avviare il quinto Dialogo strategico Usa-Grecia. Lo ha comunicato una nota del portavoce di Blinken. Nel colloquio tra i due si è parlato degli sviluppi positivi delle relazioni bilaterali e dell’impegno comune ai valori democratici e alla promozione della pace e della prosperità. Il segretario Blinken ha ringraziato Atene per la sua partecipazione – in qualità di Paese alleato della Nato – all’operazione Prosperity Guardian e per il sostegno costante all’Ucraina. Gerapetritis e Blinken hanno riconosciuto l’importanza dei legami tra popolo greco e statunitense per la promozione di una relazione strategica. Nel quadro del Dialogo strategico, Gerapetritis ha firmato per conto della Grecia gli accordi di Artemis a sostegno dell’esplorazione spaziale pacifica e responsabile. (Was)