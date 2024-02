Iraq: la Resistenza islamica proclama jihad per espellere gli Stati Uniti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì scorso, 7 febbraio, gli Usa hanno colpito con un drone un veicolo civile uccidendo due comandanti delle milizie paramilitari iraniane Kataib Hezbollah, fazione della Resistenza islamica irachena responsabili degli attacchi contro le basi Usa in Iraq e in Siria. Nel raid, rivendicato dal Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), sono morti Abu Baqir al Saadi e Arkan Al Alaywi: il primo era responsabile delle operazioni missilistiche e degli attacchi di Kataib Hazbollah con i droni, mentre Al Alaywi era il comandante dell'intelligence e dell'informazione della stessa milizia sciita sostenuta dall'Iran. La settimana scorsa, dopo un attacco sferrato dalla Resistenza islamica irachena contro una base statunitense al confine siriano-giordano, costato la vita a tre militari Usa, Washington aveva colpito tramite attacchi aerei oltre 85 obiettivi dei pasdaran iraniani e delle milizie affiliate in Iraq e in Siria. (Irb)