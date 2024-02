Agricoltura: corteo trattori imbocca raccordo a Roma, farà giro e tornerà su Nomentana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno appena imboccato il grande raccordo anulare e lo percorreranno tutto, 68 chilometri, fino a tornare indietro: è partito nella tardissima serata il corteo dei trattori dal presidio organizzato da Riscatto Agricolo in via Nomentana a Roma. I mezzi marciano a circa 40 chilometri l'ora e quindi ci vorranno quasi un paio di ore a compiere tutto il giro. La giornata si è aperta con una sfilata rappresentativa di 4 mezzi che hanno raggiunto il centro storico e si sono fermati al Colosseo. I manifestanti, arrivati con quattro trattori tra bandiere tricolori e striscioni a difesa del settore, stesso dal presidio hanno annunciato l'autorizzazione arrivata dalle forze di sicurezza a svolgere la protesta di stasera. Tuttavia dalle 20 il corteo è slittato prima alle 21 e poi alle 22. La visita del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida al presidio infatti, a ora di cena, con tanto di offerta di pane e arrosticini, ha cambiato le carte in tavola: alcuni mezzi si sono sganciati dalla coda di trattori incolonnati e sono tornati nel piazzale. Il saluto del ministro è arrivato dopo una giornata di incontri, il primo a palazzo Chigi dove la premier Giorgia Meloni ha ricevuto le associazioni di categoria e il secondo al ministero dove è stata ricevuta una delegazione di Riscatto Agricolo. (Rer)