Gaza: direttore della Cia in Egitto martedì prossimo, focus su accordo ostaggi (3)

- Hamas avrebbe però risposto alla proposta avanzando una serie di richieste, definite “inaccettabili” da Israele. Lo stesso premier, Benjamin Netanyahu, ha definito “deliranti” le pretese del movimento islamista, senza però sbarrare la porta a ulteriori trattative. Diversi rappresentanti dell’amministrazione Biden, nei giorni scorsi, hanno affermato che il governo federale statunitense sarebbe ancora “ottimista” in merito alla possibilità di raggiungere un accordo sugli ostaggi. Secondo le fonti, le autorità di Washington riconoscono che ci sono ancora “diversi punti” su cui le parti sono in disaccordo, ma che la risposta di Hamas “lascia comunque spazio ad ulteriori negoziati”. (Was)