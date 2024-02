Imprese: Conferenza tabacco a Panama, gaffe Oms su prodotti senza combustione Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si concluderà domani la decima Conferenza delle parti (Cop) della Convenzione quadro sul controllo del tabacco (Fctc) dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), i cui lavori stanno continuando a Panama. Alla conferenza hanno preso parte delegati da più di 180 Paesi, riuniti per decidere le sorti del settore del tabacco attraverso la definizione di linee guida che interessano i prodotti convenzionali, come le sigarette, e anche quelli alternativi, come le sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato. L’inizio dei lavori, questa settimana, ha visto la protesta dei coltivatori latino-americani, che hanno denunciato il “pregiudizio ideologico” e l’approccio “opaco” adottato dall’Oms in relazione alla conferenza, che si svolge a porte chiuse e non prevede la possibilità di accesso per la stampa. In base ai documenti di lavoro preliminari, infatti, il segretariato della Convenzione intenderebbe trattare i prodotti innovativi senza combustione alla stessa stregua del fumo convenzionale. Un approccio, quest’ultimo, che metterebbe a rischio migliaia di posti di lavoro e una fetta importante dell’economia di molte comunità locali, sulla base di decisioni che secondo molti dei partecipanti sarebbero prive di fondamento scientifico. (segue) (Was)