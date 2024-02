Russia: Polonia respinge "10 bugie" di Putin nell'intervista con Carlson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un'intervista rilasciata al giornalista statunitense Tucker Carlson l'8 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha espresso una serie di affermazioni che il ministero degli Affari esteri della Polonia ha definito "bugie" circa la storia e la situazione attuale della Polonia e dell'Ucraina. In una nota, il ministero polacco ha risposto punto per punto alle dichiarazioni di Putin. Sulla presunta cooperazione della Polonia con la Germania di Hitler, il ministero polacco sottolinea che Varsavia "cercò di mantenere buone relazioni di vicinato con la Germania prima della Seconda guerra mondiale. La firma di accordi di non aggressione sia con la Germania che con l'Unione Sovietica dimostrano gli sforzi della Polonia per garantire la pace. È stato Hitler a invadere la Polonia nel 1939, non viceversa". Sulle presunte responsabilità della Polonia nello scatenare la Seconda guerra mondiale, il ministero replica che "la Polonia respinse le richieste di alleanza di Hitler e fu la Germania, insieme all'Urss, a firmare il Patto Molotov-Ribbentrop, che aprì la strada all'invasione della Polonia nel 1939". Inoltre, contrariamente a quanto affermato da Putin, "la Polonia non partecipò alla conferenza di Monaco del 1938 e non ricevette territori da essa. Furono l'Urss e la Germania a spartirsi la Polonia". Peraltro, aggiunge il ministero, Mosca "annesse territori polacchi attraverso un'aggressione armata, non attraverso processi democratici, come affermato da Putin". (segue) (Res)