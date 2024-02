© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Air Serbia ha effettuato nel mese di gennaio ha 3.457 voli e trasportato 269.725 passeggeri. Lo riferisce la compagnia in una nota, precisando che si tratta del migliore risultato dal gennaio 2013. Nel primo mese di quest'anno Air Serbia ha effettuato 700 voli in più rispetto a gennaio 2023 e ha trasportato il 23 per cento in più di passeggeri rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Seb)