© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale nella Repubblica Ceca è diminuita dello 0,4 per cento anno su anno nel 2023. Lo ha reso noto l’Ufficio ceco di statistica (Csu). In termini reali, il calo è stato pari allo 0,7 per cento. Su base mensile, invece, la produzione industriale è aumentata in termini reali del 2,8 per cento. Il valore dei nuovi ordini è cresciuto dello 0,9 per cento anno su anno. (Vap)