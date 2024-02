Business news: Ungheria, produzione industriale in calo del 13,7 per cento anno su anno a dicembre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume della produzione industriale in Ungheria è sceso del 13,7 per cento anno su anno a dicembre 2023. Lo ha reso noto l’Ufficio centrale di statistica (Ksh). Il dato destagionalizzato di dicembre segna un calo tendenziale dell’8,7 per cento. La differenza è dovuta al fatto che l’ultimo mese del 2023 ha avuto due giorni lavorativi in meno rispetto allo stesso mese del 2022. Rispetto a novembre 2023, la produzione industriale a dicembre ha subito una riduzione dello 0,3 per cento. Nel 2023 il volume della produzione industriale ungherese è sceso del 5,5 per cento rispetto al 2022. Il 2023 è stato uno degli anni più deboli per l’industria del Paese. Nella seconda metà dell’anno, la variazione congiunturale della produzione industriale è stata negativa in quattro mesi su sei. (Vap)