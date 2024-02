Business news: Spagna, Ohla si aggiudica costruzione del primo lotto ospedale Viamed a Tarragona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ohla si è aggiudicata la costruzione del primo lotto del nuovo ospedale Viamed di Tarragona in Catalogna. La nuova infrastruttura avrà quattro piano sovraelevati e un piano interrato che sarà utilizzato per il parcheggio e i servizi di supporto all'ospedale. Il piano terra ospiterà i servizi che richiedono un accesso vicino all'atrio principale: ambulatori, diagnostica per immagini ed emergenze. Il portafoglio di Ohla comprende oltre 150 ospedali, pari a 8,5 milioni di metri quadrati, più di 60 mila posti letto, quasi 100 centri sanitari e oltre 200 progetti di ristrutturazione e rinnovo. (Spm)