- Il gruppo bancario francese Credit Agricole ha chiuso il 2023 con un utile netto in aumento del 3,3 per cento, a 8,25 miliardi di euro. È quanto si legge in un comunicato. Nel quarto trimestre l'utile netto è sceso del 25,2 per conto su base annua, a 1,33 miliardi di euro. Il dividendo è aumentato del 24 per cento rispetto al 2022, a 1,05 euro ad azione. (Frp)