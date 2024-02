Iraq: la Resistenza islamica proclama jihad per espellere gli Stati Uniti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto domenica 11 febbraio si riunirà il comitato tecnico-bilaterale tra l’Iraq e gli Stati Uniti "per discutere della fine della missione della Coalizione internazionale in Iraq contro lo Stato islamico", secondo quanto dichiarato dal portavoce del comandante in capo delle Forze armate dell’Iraq, Yahya Rasool, citato dall’agenzia di stampa irachena “Ina”. Vale la pena ricordare che lo stesso Rasool aveva detto ieri che la presenza della Coalizione internazionale è ormai "diventata un fattore di instabilità per il Paese". Da settimane, inoltre, il dibattito politico iracheno è incentrato sulla possibile partenza delle forze della coalizione militare a guida Usa, a seguito degli bombardamenti aerei statunitensi contro le milizie filo-iraniane responsabili degli attacchi contro le basi Usa in Iraq e in Siria. Lo stesso primo ministro dell'Iraq, Mohamed Shiaa al Sudani, ha pubblicamente ribadito la necessità di porre fine alla missione della Coalizione. (segue) (Irb)